В России есть 12 регионов, где не проводят ЭКО

До 2025 года рынок ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в России рос стабильно, общий объем проведенных циклов ЭКО рос в среднем на 6%, но в начале 2026 года, по словам аналитиков, появились "тревожные сигналы". Так, в Москве плановые показатели по проведению ЭКО на текущий год оказались ниже, чем в прошлом году, а также сократилась сеть столичных клиник, где ЭКО делают в рамках ОМС, пишут "Ведомости".

В прошлом году на один миллион россиян пришлось 937 циклов ЭКО. Это на 38% ниже минимального ориентира Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ, национальное профессиональное объединение репродуктологов) и в разы меньше показателей стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Так, во Франции на миллион граждан приходится 1800 циклов ЭКО, в Дании – 3575, в Израиле – 5711.

Стоит отметить, что проведенный цикл ЭКО не равен рождению ребенка: репродуктологи оценивают в среднем вероятность наступления беременности после первого цикла ЭКО в 33%, вероятность родов – в 28-30%.

Также в России есть 12 регионов, где процедура ЭКО не проводится, и их жителям приходится ехать в другие субъекты. В основном речь идет об отдаленных территориях: арктические регионы, Дальний Восток, Северный Кавказ.