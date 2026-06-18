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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Экономический совет ЛДПР: ИЖС — это народная фундаментальная идея

Больше половины россиян — 64% — при идеальных условиях хотели бы жить в индивидуальном доме. Такие данные предоставил ВЦИОМ. Образ идеального жилья в глазах россиян выглядит как достаточно просторный, теплый 4-комнатный дом (либо 3-комнатная квартира) общей площадью до 100 кв. м. с земельным участком и удобствами внутри дома (для квартиры — с большой кухней и балконом или лоджией) в тихом районе с развитой инфраструктурой.

Тем временем в России в 2025 году более 54% строящегося жилья составили студии и однокомнатные квартиры со средней площадью 38,2 кв. м. Следующий по распространенности формат — двухкомнатные квартиры, на которые приходится около 32% строящегося жилья. Средняя площадь таких квартир составляет 59 кв. м, что на 20,8 кв. м больше, чем у однокомнатных. Таким образом, большинство жилья, которое сейчас представлено на рынке, не соответствует образу "идеального".

Заместитель председателя Экономического совета ЛДПР, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что сейчас мы наблюдаем великий жилищно-градостроительный раскол. Совершенно правильно отмечено это расхождение между тем, что фактически строится массово, для продажи, и между тем, чего реально хочет население страны, отмечает демограф.

"Здесь, правда, надо учитывать, что в последние 10 лет резко снизилась доля именно такого жилья в многоэтажных "человейниках". Как раз порядка двух третей всего жилья, то есть те же там 65%, именно вводится ИЖС, индивидуального жилищного строительства. То есть люди строятся всеми правдами и неправдами. И это такая народная фундаментальная идея. К сожалению, государство вместо того, чтобы вообще-то откликнуться на эту идею, фактически продолжает кормить вот этих глобальных монстров, "человейники" или, как я их называю, концентрационные города, куда со всей территории страны высасываются люди", — подчёркивает эксперт.

Юрий Крупнов отмечает: из этого следует, что сегодня критически необходима новая политика государства. Это новая генеральная схема расселения России, которая строится именно на малоэтажном строительстве. Вместо мегаполиса — ландшафтно-усадебная, малоэтажная урбанизация.

Теги: Экономический совет ЛДПР, индивидуальное жилищное строительство


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