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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Суд лишил Диану Шурыгину интернета и связи на время домашнего ареста

Суд наложил ограничения на Диану Шурыгину. В конце мая ее отправили под домашний арест из-за дела о распространении порнографии, рассказало РИА Новости. Теперь девушке нельзя заходить в интернет и пользоваться любыми средствами связи. Исключение следователи сделали только для звонков адвокатам или самому следствию. Также Шурыгиной запретили отправлять и получать письма или посылки, если это не касается официальных жалоб в госорганы или получения судебных повесток.

Суд строго ограничил и круг общения Дианы. Ей запретили разговаривать со свидетелями, другими подозреваемыми и всеми, кто что-либо знает о ходе расследования. Сейчас она может общаться только с близкими родственниками и своими защитниками. Напомним, что полиция возбудила уголовное дело 19 мая и в тот же вечер задержала Шурыгину. В данный момент она находится в статусе обвиняемой и ждет завершения расследования под строгим контролем ведомств.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует приговорить блогершу Александру Митрошину к трем годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Девушку задержали в Сочи в марте 2025 года и отправили под домашний арест за махинации с налогами и покупку недвижимости на скрытые доходы.

Теги: суд, интернет, Шурыгина


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