На Украине задержали владельца Telegram-канала, расследовавшего коррупцию в минобороны

Владелец украинского Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко задержан сотрудниками ТЦК в связи с журналистскими расследованиями о коррупции в министерстве обороны, которые публиковал его канал. Об этом заявил сам Лавриненко.

Он отметил, что его ресурс на протяжении месяца занимался подробным изучением коррупционных схем в военной сфере и получил значительные результаты, которые могут спровоцировать сильнейший коррупционный скандал на Украине - таковы масштабы хищений. Так, накануне он сделал анонс публикации материалов о коррупционных схемах при закупке дронов, которые были инициированы министром обороны Михаилом Федоровым. При этом и во время расследования, говорит Лавриненко, он подвергался давлению. А его задержание произошло по личному указанию Федорова. В целом против Лавриненко развернута масштабная травля.

Его задержали во Львове под предлогом того, что в имеющихся учетных данных не были подтверждены действующая отсрочка или бронирование. При этом на видео, которое разместил львовский ТЦК, Лавриненко говорит, что все документы у него в машине, но военкомы, не слушая, насильно сажают его в свой автомобиль и увозят. Он доставлен в ТЦК для прохождения медкомиссии и установления степени пригодности к военной службе. Лавриненко может быть отправлен на фронт.