ЕС обсуждает пересмотр статуса уже выданных шенгенских виз и ВНЖ россиян

Страны ЕС обсуждают идею пересмотреть решения касательно уже выданных гражданам России шенгенских виз и видов на жительство (ВНЖ) в европейских странах.

Пока эти рестрикции не удалось согласовать, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.

Пересматривать решения могут начать у тех россиян, которые ранее "работали в российских компаниях или заявляли, что поддерживают СВО, или, наоборот, не поддерживают местный политический курс".

В прошлом году врокомиссия объявила, что ввела запрет на выдачу россиянам многоразовых шенгенских виз. Это значит, что теперь получать европейскую визу нужно будет для каждой поездки в Евросоюз. ЕК уточнила, что ограничение "позволит проводить более частую и тщательную проверку заявителей".