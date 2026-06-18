Самолет Smartavia вернулся в аэропорт Сочи из-за технической поломки

Экипаж авиакомпании Smartavia, который выполнял рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пилоты Boeing 737-800 обнаружили на борту техническую неисправность и благополучно посадили самолет в Сочи. В результате инцидента никто не пострадал. Авиакомпания пообещала разместить пассажиров в гостинице на время ожидания, сообщает ТАСС.

Сочинская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль, чтобы проследить за соблюдением прав граждан. Позже авиаперевозчик предоставил резервный борт, на котором люди вылетели в пункт назначения. В 06:25 по московскому времени пассажиры успешно приземлились в Архангельске. Сейчас технические специалисты выясняют причины поломки самолета.

Ранее в Боханском районе Иркутской области при заходе на посадку потерпел крушение военный самолет Ту-22М3, выполнявший учебный полет без боеприпасов. Экипаж успел катапультироваться: все четверо летчиков живы и госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.