Все утренние рейсы из Перми в Москву задержаны из-за атаки столицы БПЛА

Из-за дронов, атаковавших Москву в Перми задержали все утренние рейсы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Большое Савино", семь самолетов задерживаются из них шесть должны были вылететь в Москву, передает корреспондент Накануне.RU,

Рейс в Сочи авиакомпании "Россия" задержан более чем на семь часов. Среднее время задержки вылетов в столицу авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "Россия" составляет пять - шесть часов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, 180 украинских беспилотников сбили на подлете к Москве. Силы ПВО продолжают отражать атаки. На юго-востоке столицы временно перекрыли движение на ряде улиц и крупных магистралей. Ограничения затронули участки МКАД, Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе.

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в жилую многоэтажку. В Электростали обломки беспилотника повредили частный дом в деревне Степаново. В Люберцах повреждены фитнес-центр и объект в промзоне. Обломки БПЛА также попали на кровлю ТЦ "Белая Дача", где начался пожар. В Чехове и Павловском Посаде после удара загорелись дачные дома.