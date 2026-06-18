Сергей Кравчук поставил задачу два новых корпуса в лагере «Олимп» достроить в этом году

Мэр Хабаровска с рбаочей поездкой побывал на площадке возведения ещё двух жилых корпусов в загородном муниципальном лагере «Олимп». Всего на территории их будет 6. Работы идут с опережением графика.

Глава города поставил задачу закончить с ремонтом 10 августа, так как 17 августа сюда должны заехать дети. Сейчас в лагере отдыхает 152 ребёнка. После окончания строительства новых корпусов количество мест в лагере увеличится до 240.

«Я поговорил с детьми, им здесь очень нравится. Условия проживания, питание, хорошие воспитатели – вот что они отметили. Здесь им прививают активный образ жизни, привычку правильного питания. Я благодарю родителей, которые выбрали «Олимп» для своих детей. В лагере действительно прекрасные условия: в комнатах живут по два и по четыре человека, санузел и душевая в номере, есть кондиционеры. Вожатые и повара отбирались по конкурсу. Благодарю губернатора Дмитрия Викторовича Демешина за финансирование – 100 миллионов рублей передали нам для строительства этих двух корпусов. Также мы вошли в федеральную программу субсидирования. Помимо корпусов, доделываем дороги и озеленяем территорию лагеря», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Вожатыми в лагере являются студенты университетов.

В этом году для ребят подготовлены три смены: «Движение Первых. Под Русским флагом», «Спорт объединяет» и «Мозаика народов России», что соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

«На протяжении всей реконструкции детского лагеря нас поддерживал мэр Хабаровска Сергей Анатольевич. За это ему огромное спасибо. Здесь отдыхают дети не только из Хабаровского края, но и с Сахалина, Еврейской автономной области, Приморья. Наша новая цель на 2027 год – построить здесь спортивно-досуговый центр. Там будет сцена и помещения для тренировки», - рассказала директор лагеря «Олимп» Александра Анфимова.

Напомним, в период с 2023 по 2025 годы за счет средств городского бюджета в размере более 448 миллиона рублей проведена масштабная реконструкция и модернизация детского лагеря «Олимп». В рамках этих работ были возведены и введены в эксплуатацию