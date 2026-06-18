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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук поставил задачу два новых корпуса в лагере «Олимп» достроить в этом году

Мэр Хабаровска с рбаочей поездкой побывал на площадке возведения ещё двух жилых корпусов в загородном муниципальном лагере «Олимп». Всего на территории их будет 6. Работы идут с опережением графика.

Глава города поставил задачу закончить с ремонтом 10 августа, так как 17 августа сюда должны заехать дети. Сейчас в лагере отдыхает 152 ребёнка. После окончания строительства новых корпусов количество мест в лагере увеличится до 240.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Я поговорил с детьми, им здесь очень нравится. Условия проживания, питание, хорошие воспитатели – вот что они отметили. Здесь им прививают активный образ жизни, привычку правильного питания. Я благодарю родителей, которые выбрали «Олимп» для своих детей. В лагере действительно прекрасные условия: в комнатах живут по два и по четыре человека, санузел и душевая в номере, есть кондиционеры. Вожатые и повара отбирались по конкурсу. Благодарю губернатора Дмитрия Викторовича Демешина за финансирование – 100 миллионов рублей передали нам для строительства этих двух корпусов. Также мы вошли в федеральную программу субсидирования. Помимо корпусов, доделываем дороги и озеленяем территорию лагеря», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Вожатыми в лагере являются студенты университетов. 

В этом году для ребят подготовлены три смены: «Движение Первых. Под Русским флагом», «Спорт объединяет» и «Мозаика народов России», что соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

(2026)|Фото: khv27.ru

«На протяжении всей реконструкции детского лагеря нас поддерживал мэр Хабаровска Сергей Анатольевич. За это ему огромное спасибо. Здесь отдыхают дети не только из Хабаровского края, но и с Сахалина, Еврейской автономной области, Приморья. Наша новая цель на 2027 год – построить здесь спортивно-досуговый центр. Там будет сцена и помещения для тренировки», - рассказала директор лагеря «Олимп» Александра Анфимова.

Напомним, в период с 2023 по 2025 годы за счет средств городского бюджета в размере более 448 миллиона рублей проведена масштабная реконструкция и модернизация детского лагеря «Олимп». В рамках этих работ были возведены и введены в эксплуатацию 

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, летний лагерь олимп


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