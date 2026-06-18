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Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Фон дер Ляйен призвала ЕС не давать убежища военнообязанным украинцам

Еврокомиссия намерена продлить режим временной защиты для украинцев после марта 2027 года, когда истекает срок действия механизма, но при этом сузить круг лиц, исключив из него военнообязанных. Об этом пишет немецкое издание Spiegel, ссылаясь на письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС перед саммитом 18-19 июня в Брюсселе.
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В письме говорится, что продление защиты не должно подрывать способность Украины воевать. То есть в ЕС готовы удовлетворить просьбу киевского режима не давать защиту тем украинцам, которые бегут в Европу, спасаясь от мобилизации. Правда, никаких решений еще не принято.

Издание напоминает, однако, что ранее на встрече министров внутренних дел стран ЕС было поддержано решение нужно исключить из механизма временной защиты украинцев в возрасте от 23 до 60 лет.

В то же время ограничения будут касаться только новоприбывших украинцев. Тех, кто уже находится в Европе, депортировать не будут, хотя в Киеве этого очень хотят. Если будет принят именно такое решение, оно мало что даст киевскому режиму для усиления мобилизации. Там и так запрещен выезд мужчинам за границу, и речь идет о тех, кому удалось вырваться нелегально.

Механизм временной защиты украинцев в ЕС был запущен в марте 2022 года, а затем неоднократно продлевался. В разных странах периодически звучат призывы прекратить "кормить украинцев", а правила для них в целом ужесточаются.

Теги: ЕС, украинцы, убежище


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