Капитан ФК "Урал" Бегич продлил контракт с клубом

Капитан ФК "Урал" Сильвие Бегич продлил контракт с клубом из Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды.

Бегич перешел в "Урал" в 2022 году и за четыре сезона провел 120 матчей. В них высокорослый защитник забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

"За это время он стал ключевой фигурой в обороне и настоящим лидером команды", - отметили в "Урале".

На какой срок и на каких условиях был продлен контракт с игроком, в клубе не уточнили.

Напомним, что недавно у ФК "Урал" появился новый главный тренер. Команду возглавил Сергей Юран.