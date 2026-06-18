Фонд святой Екатерины - лучший социальный проект в сфере здравоохранения Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги ежегодной премии «Медицинский Олимп» — главной награды здравоохранения Урала. С 2012 года заветную статуэтку получили около 400 врачей, специалистов, больниц и проектов.

«Олимп» вновь собрал в одном зале тех, кто каждый день помогает жителям нашего региона вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь, в том числе экстренную.

Во время церемонии заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила и тех, кто всегда помогает и поддерживает врачей — учредителей Фонда святой Екатерины.

Работа Фонда признана «Лучшим социальным проектом года в сфере здравоохранения». Награду из рук министра получил основатель группы компаний «Сима-ленд» и соучредитель благотворительной организации Андрей Симановский.