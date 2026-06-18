Кунгурский суд взыскал с дроппера 3,8 миллиона рублей, похищенных у пенсионерки

Кунгурский городской суд удовлетворил иск о взыскании с владельца банковской карты денег, переведённых мошенниками со счёта жительницы Пермского края. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

В октябре 2025 года пенсионерка перевела злоумышленникам 3 860 000 рублей. Деньги поступили на карту 18-летнего жителя Татарстана. В суде молодой человек заявил, что не пользовался картой, а передал её знакомому. Однако суд признал этот довод несостоятельным, указав, что владелец счёта несёт ответственность за все операции по нему.

С ответчика взыскана вся сумма перевода, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере почти 300 тысяч рублей, а также 53 тысячи рублей государственной пошлины. Решение суда не вступило в законную силу.