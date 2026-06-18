США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США официально подписан президентами обеих стран, соглашение вступило в силу. Об этом сообщил накануне вечером официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Было решено, что документ будет подписан в цифровом формате. Президент США Дональд Трамп подписал его, находясь во Франции на саммите G7. Такое решение было принято намеренно, учитывая прошлый негативный опыт. И все прошло хорошо. Теперь нарушение документа повлечет за собой серьезные последствия, подчеркнул Багаи.

При этом встреча представителей двух стран в Швейцарии не отменяется. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обсудят начало переговоров по иранской ядерной программе.

Багаи признал, что выполнять соглашение будет еще труднее, чем подписать его. И в Тегеране будут внимательно следить за соблюдением США своих обязательств. На данный момент можно сказать, что Иран добился дипломатической победы. Но иранцы ничего не забудут.

"Если США будут колебаться, мы тоже будем колебаться", - сказал он.

Кроме того, Иран продемонстрировал, что он не бросает своих друзей ни при каких обстоятельствах, так как прекращение огня включает Ливан. А документ включает в себя уважение территориальной целостности и суверенитета Ливана. И если Израиль посмеет бомбить Ливан, Иран воспримет это как нарушение США своих обязательств.