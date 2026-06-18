Застройщики предлагают штрафовать россиян, публикующих в соцсетях дефекты новых квартир

Глава компании-застройщика предложил наказывать россиян, снимающих и публикующих в соцсетях дефекты квартир и домов при приемке недвижимости. Девелопер считает это потребительским терроризмом.

Штрафы и другие виды ответственности для россиян предлагает ввести глава группы компаний "Точно" Николай Амосов. Застройщик ведет активную работу в Краснодарском крае, Крыму и других регионах.

Профессиональных приемщиков, помогающих покупателям недвижимости объективно оценить качество принимаемого жилья, а также блогеров, снимающих недостатки новостроек, на форуме недвижимости "Движение" в Сочи назвали отдельным фактором риска для девелоперов.

Амосов отметил, что репутация застройщика теперь зависит даже от придирки к мелким гарантийным случаям. "Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти на объект и вылить столько грязи на девелоперов. Мелочи, абсолютно нормальные гарантийные ситуации — где-то что-то потекло, просело — раздуваются до таких масштабов", - заявил девелопер.