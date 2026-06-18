Робот Валли и волонтеры Алексея Вихарева рассказали уральским детям, как правильно сортировать мусор

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева устроили экологическое шоу для воспитанников детского сада №26 в Ирбите. На него в качестве специальных гостей позвали ежика Соника и робота Валли, которые в игровой форме рассказали, как правильно сортировать мусор.

"Робот Валли уже покорил сердца сотен детей в Екатеринбурге. Теперь он отправился на гастроли — и первым делом заглянул в детский сад № 26 в Ирбите! Вместе с ним приехал и веселый ежик Соник. Пусть такие яркие встречи помогают прививать заботу о нашей планете с самого детства! Маленькие шаги сегодня — чистая Земля завтра!" — рассказали в Волонтерском центре.

Сначала с детьми поговорили о том, что будет с планетой, если не убирать за собой мусор. Затем дети веселились, играя с Соником и повторяя танцевальные движения и песни за роботом Валли. В конце каждый получил мороженое и памятные раскраски.