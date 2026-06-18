СМИ: Россия планирует начать импорт топлива по морю во избежание дефицита

Россия намерена начать импорт топлива по морю, чтобы избежать его дефицита на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их мнению, эта мера вряд ли сможет обеспечить значительные объемы из-за логистических проблем и высоких цен.

По данным агентства, судно с нефтепродуктами ожидается уже в этом месяце, оно должно прийти из Азии в один из западных портов страны.

Утверждается, что подобный вариант рассматривался российскими властями и в прошлом году, но тогда введения такой меры удалось избежать. В этом году производство топлива на внутреннем рынке сократилось из-за постоянных ударов беспилотников по российским НПЗ.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах возник дефицит топлива. Так, в Крыму и Севастополе свободная продажа бензина ограничена, введены талоны на топливо. Проблемы также были в Краснодарском крае, Татарстане, Оренбургской области.

Дополнительным свидетельством нарастающих проблем на рынке стали экстренные меры по поддержанию предложения. Правительство России разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать на внутренний рынок топливо, не соответствующее техническому регламенту ЕАЭС по содержанию серы и другим качественным показателям. Таким образом, под маркировкой класса "Евро-5" могут продавать бензин и дизель класса "Евро-3".