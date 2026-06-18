Минус четыре миллиарда: внешний долг России сократился на рекордную сумму
Если рассматривать общую картину, то за весь 2025 год совокупная задолженность страны выросла на 21%, прибавив 6,1 трлн рублей. На текущий момент суммарный объем обязательств оценивается в 35,1 трлн рублей. Президент Владимир Путин в начале июня отметил, что долговое бремя России остается умеренным и не превышает 16,4% от объема национальной экономики. Аналитики Международного валютного фонда предполагают, что в ближайшие два года этот параметр может немного увеличиться, достигнув к концу 2026 года уровня 19,1% от валового внутреннего продукта.
Сообщалось, что количество дефицитных регионов в России продолжает расти: в первом квартале 2026 года расходы превысили доходы уже в 56 субъектах против 46 годом ранее. Согласно отчету Счетной палаты, в 35 регионах ситуация оценивается как сложная, а самые крупные дыры в бюджете зафиксированы у Подмосковья, Кузбасса, ХМАО, Иркутской области и Краснодарского края.