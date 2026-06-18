Минус четыре миллиарда: внешний долг России сократился на рекордную сумму

Российская Федерация продемонстрировала беспрецедентное сокращение внешних долговых обязательств. По информации "РИА Новости", за один только апрель сумма долга перед иностранными структурами уменьшилась на 4,2 млрд долларов, остановившись на отметке 58,9 млрд. Этот результат превзошел достижение шестилетней давности, когда в июле 2018 года показатель упал на 3,6 млрд. Государственный долг формируется из займов, которые правительство берет для финансирования бюджетных расходов, превышающих доходы казны. Если рассматривать общую картину, то за весь 2025 год совокупная задолженность страны выросла на 21%, прибавив 6,1 трлн рублей. На текущий момент суммарный объем обязательств оценивается в 35,1 трлн рублей. Президент Владимир Путин в начале июня отметил, что долговое бремя России остается умеренным и не превышает 16,4% от объема национальной экономики. Аналитики Международного валютного фонда предполагают, что в ближайшие два года этот параметр может немного увеличиться, достигнув к концу 2026 года уровня 19,1% от валового внутреннего продукта.

Сообщалось, что количество дефицитных регионов в России продолжает расти: в первом квартале 2026 года расходы превысили доходы уже в 56 субъектах против 46 годом ранее. Согласно отчету Счетной палаты, в 35 регионах ситуация оценивается как сложная, а самые крупные дыры в бюджете зафиксированы у Подмосковья, Кузбасса, ХМАО, Иркутской области и Краснодарского края.