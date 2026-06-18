СМИ: Евросовет пытается наладить контакты с Кремлем

Европейский совет в последнее время поддерживал контакты с Кремлем, но лишь поверхностные. Серьезны темы не обсуждались. Об этом пишет Politico, ссылаясь на чиновника из окружения председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который принимал в них участие.

При этом признается, что у ЕС есть "конкретные интерес", которые в Европе намерены отстаивать, поэтому идут на диалог с Россией. Сам Мишель синхронизировал свои действия с другими европейскими лидерами.

Отмечается, что ЕС также не является посредником между Украиной и Россией, так как не имеет на то никаких полномочий. Однако тема таких переговоров может быть поднята на встрече лидеров ЕС в Брюсселе сегодня.

Накануне Bloomberg писал, что аппарат Мишеля предпринимает шаги по налаживанию неофициального канала связи с Кремлем для потенциального диалога с президентом РФ Владимиром Путиным по украинской проблеме. Главный советник Мишеля провел уже как минимум два телефонных разговора со своим российским коллегой, чтобы подготовить почву для более предметных переговоров в будущем.

В начале мая Кошта заявил, что ЕС заинтересован в переговорах с Кремлем. Но в самой Европе есть разногласия по поводу того, кто и как должен их вести.