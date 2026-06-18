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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал уральца, назвавшего себя "Адольфом Гитлером"

Свердловская полиция добилась ареста молодого человека, назвавшего себя "Адольфом Гитлером". Решение вынес суд.

Напомним, инцидент произошел в этот понедельник в одном из торговых центров Нижнего Тагила.

"В "Додо Пицца" 18-летний молодой человек сделал заказ под номером 160 в 18:52. Имя указал: "Адольф Гитлер" (надпись отображалась на экране в зале, – прим.). Все это происходило на глазах моего друга – участника СВО", - рассказывал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Полицейские из подразделения уголовного розыска быстро нашли и задержали парня. Им оказался студент – будущий электрик по имени Тимофей.

Задержанный 18-летний тагильчанин, оформивший заказ в пиццерии под именем Адольф Гитлер(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, накануне судья Ленинского района Нижнего Тагила Анастасия Глотова, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала Тимофея виновным в распространении нацистской символики.

"Сыщики посетили место учебы, проверили его социальные сети, проанализировали связи, контакты, отзывы педагогов и ровесников. Он не только представлялся главарем третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы. Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится. Удалил все размещенные в Сети мерзости. Эти обстоятельства и отразились на приговоре суда – вместо максимальных 15 суток ближайшие пять он проведет в спецприемнике МВД для административных правонарушителей", - сообщил полковник Горелых.

Он отметил, что в Нижнем Тагиле подростки довольно часто становятся участниками криминальных историй. Ситуация давно требует комплексных решений со стороны всех субъектов профилактики, а не только органов внутренних дел.

"Продолжит ли тагильский "Адольф Гитлер" учебу на электрика в Строительном колледже или будет отчислен, решится в ближайшее время. В учебном заведении и в семье юноши явно не уделяли должного внимания патриотическому воспитанию. И этот пробел нужно срочно устранять, пока такими пацанами не занялись забугорные кураторы или бандеровцы с целью совершения гораздо более тяжких ЧП", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: полиция, суд, арест, Нижний Тагил


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