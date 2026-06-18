Внуково и Домодедово закрыты, в Шереметьево пассажиров выводят из укрытий

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации.

Между тем, в Шереметьево сняты ограничения, вводившиеся в связи с угрозой атаки беспилотников непосредственно на территории аэропорта. Пассажиров на это время отправили в укрытие – на парковки аэропорта.

"Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Службы аэропорта Шереметьево организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала. В связи с вводимыми временными ограничениями авиакомпании корректируют расписание полетов", - сообщили в Росавиации.