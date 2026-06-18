Беспилотник попал в жилую многоэтажку в Жуковском, жителей эвакуируют

Беспилотник попал в жилую многоэтажку в подмосковном Жуковском, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Повреждены пожарная лестница между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. Жителей эвакуируют.

Кроме того, в результате атаки в Электростали обломки беспилотника повредили частный дом в деревне Степаново. Женщина получила ранение плеча, но отказалась от госпитализации. Также после падения обломков загорелся автомобиль.

По данным губернатора, в Люберцах повреждены фитнес-центр и объект в промзоне. Обломки БПЛА также попали на кровлю ТЦ "Белая Дача", где начался пожар.

В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ — разрушены строение и хозяйственные постройки, сообщил Воробьев. В поселке Крюково обломки упали на нескольких дачных участках. В Павловском Посаде после удара загорелись дачные дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий. Собянин уточнил, что системой ПВО уничтожены уже более 100 БПЛА, летевших на Москву.