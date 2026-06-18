Московский НПЗ поврежден второй раз за неделю из-за атаки БПЛА

Минувшей ночью Москва вновь подверглась массовой атаке БПЛА. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Принимаются меры к ликвидации последствий.

Также поврежден торговый центр на юго-востоке столицы. Собянин уточнил, что на месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий.

В предыдущий раз Московский НПЗ был поврежден в результате атаки, произошедшей 16 июня.