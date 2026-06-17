В единый день голосования 20 сентября Тува будет избирать Главу республики

Голосование на очередных выборах Главы Тувы состоится 20 сентября. Решение о назначении даты принял накануне Верховный Хурал республики в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и региональным законом «О выборах Главы Республики Тыва».

Фактически пятилетний срок действующего Главы республики истекает во второе воскресенье сентября, которое выпадает на 13 число. Но парламентарии Тувы решили совместить губернаторские выборы с выборами в Государственную Думу, которые указом Президента России назначены на 20 сентября.

Владислав Ховалыг уже объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он сообщил об этом однопартийцам сразу после рабочей встречи с Президентом России, состоявшейся в Кремле 22 мая. В ходе встречи глава государства поддержал его намерение переизбраться на пост Главы республики.

Владимир Путин положительно оценил работу Владислава Ховалыга в качестве руководителя региона, особо отметив высокий рост темпов и объемов жилищного строительства. За этот успех Глава Тувы 10 июня был удостоен благодарности Президента России.

Справка. Владислав Ховалыг был назначен Президентом РФ временно исполняющим обязанности Главы Тувы 7 апреля 2021 года. В этом же году 19 сентября, одновременно с выборами в Госдуму состоялись выборы Главы республики, на которых Владислав Ховалыг одержал убедительную победу – за него проголосовали 86,8 % избирателей.