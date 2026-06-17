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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Состоялась встреча председателя ЗСК Юрия Бурлачко с активом Геленджика

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко  выступил с отчетом перед жителями Геленджика о работе депутатского корпуса. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Алтухов, депутат ЗСК Константин Димитриев, председатель Думы Геленджика Михаил Димитриев, актив города, представители общественных объединений.

В условиях испытаний последней пятилетки, как отметил председатель Законодательного Собрания, депутаты ставили приоритетом в своей работе выработку мер по сохранению темпов роста экономики Кубани, противодействию современным вызовам и санкциям и, как следствие, по обеспечению общественно-политической стабильности.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Всего за прошедшие пять лет Законодательное Собрание Краснодарского края провело 98 сессий. На них принято более 1000 законов. Проводниками наших инициатив на федеральный уровень являются депутаты Государственной Думы. На протяжении пяти лет мы вместе вели работу по совершенствованию и донастройке краевого и федерального законодательства», - отметил Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК уточнил, что взаимодействие с федеральными коллегами велось в рамках созданного при ЗСК Совета законодателей Краснодарского края. При этом депутаты Государственной Думы заложили прочный правовой фундамент для реализации кубанских инициатив.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Руководитель регионального парламента также в своем выступлении детально остановился на динамике развития региона и его законодательном обеспечении. 

Отдельный блок выступления Юрий Бурлачко посвятил теме развития Геленджика, а также депутатского содействия муниципалитету. Ключевым механизмом решения задач муниципального развития, как отметил руководитель ЗСК, являются краевые государственные программы. Используя их инструмент, курорт в обозначенной пятилетке закрыл ряд актуальных вопросов.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Так, за прошедшие пять лет по инициативе депутатов ЗСК, и в первую очередь Константина Димитриева, объем дополнительной финансовой помощи муниципалитету превысил 260 миллионов рублей. На эти средства в городе благоустраивали общественные территории, ремонтировали социальные объекты.

Развивая тезис об эффективном взаимодействии, выстроенном между парламентариями всех уровней, Сергей Алтухов обозначил некоторые решения на федеральном уровне, в основу которых легли инициативы и предложения от Кубани.

В их числе законы об увеличении суммы займов для микрофинансовых организаций, о регулировании деятельности гостевых домов, о виноградарстве и виноделии и ряд других.

Михаил Димитриев в свою очередь поблагодарил парламентариев за помощь городу-курорту и отметил, что благодаря их участию Геленджику удается решать многие вопросы, развивать общественные территории.

Завершилась встреча церемонией награждения активистов ТОСовского движения. Юрий Бурлачко и Сергей Алтухов вручили геленджикским общественникам памятный знак ЗСК «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении» и Благодарственное Письмо депутата Государственной Думы.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты СКФО, Парламенты ЮФО, зск


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