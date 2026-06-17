В Екатеринбурге задержали девушку, фотографирующую могилы участников СВО для создания дипфейков

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали девушку, фотографирующую могилы российских военнослужащих. Все фотографии она передавала злоумышленникам, которые используют их для обмана скорбящих родственников.

Как сообщает канал "Антитеррор Урал" и "4 Канал", изначально девушка откликнулась в соцсетях на работу фотографа на фрилансе. После этого с ней связался куратор, который обозначил цену за одно фото - от 80 до 100 рублей. С одного кладбища девушка могла заработать несколько тысяч. За месяц она уже успела объехать Казань, Уфу, Ярославль, Иваново, Магнитогорск и Екатеринбург, где в итоге на подозрительную посетительницу кладбищ пожаловались уральцы.

Полиции девушка сообщила, что ведет перепись погибших, разъезжая по городам. Поездки и съемные квартиры ей оплачивали злоумышленники. С виду "удобная" работа на деле является преступлением террористической направленности.

"Одновременно с этим сотрудники зарубежных колл-центров реализуют мошеннические схемы для выманивания денег у родственников погибших бойцов. По одной из схем из снимков делают дипфейки, близких уверяют, что их родные на самом деле живы и находятся в плену. А чтобы их вызволить нужно заплатить выкуп", - пояснили в пресс-службе Управлении ФСБ России по Свердловской области.

"Антитеррор Урал" предупреждает о необходимости незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по телефонам 112 или +73433713751 в случае осуществления такой деятельности или при выявлении подобных лиц.