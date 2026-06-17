Обвинение запросило для блогерши Александры Митрошиной три года колонии

Обвинение запросило три года колонии для блогерши Александры Митрошиной. Также ей попросили назначить штраф в 900 тыс. руб. по делу об отмывании 127 млн руб.

Митрошина частично признала вину, в том числе в процессах по дроблению бизнеса. Обвинение предъявлено по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере.

В ноябре 2025 года Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Митрошиной.

Митрошина была задержана в Сочи в начале марта 2025 года. Блогерша была отправлена под домашний арест. По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве. В октябре того же года сообщалось, что налоговая служба просит признать Александру Митрошину банкротом. Ее долг перед государством оценили в 211 млн руб.