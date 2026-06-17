В Нягани приостановлена работа кафе из-за трудоустройства мигранта на кухню

Суд в Нягани приостановил деятельность кафе "Уч-Кудук" за нарушение миграционного законодательства. Владелец заведения принял на работу гражданку Узбекистана в качестве кухонного работника, ошибочно полагая, что наличие патента дает право на её трудоустройство, сообщает Neft.

Однако в Ханты-Мансийском автономном округе иностранным гражданам запрещено работать в сфере общественного питания.

Действия индивидуального предпринимателя квалифицированы как незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности в России. В суде бизнесмен полностью признал вину и объяснил произошедшее незнанием тонкостей законодательства. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного приостановления работы кафе на 14 суток.