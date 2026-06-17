На Урале водителя оштрафовали за нецензурные автономера

На Среднем Урале водителя оштрафовали за рамки автономеров с нецензурным текстом. Решение вынес Синарский районный суд Каменска-Уральского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, водителя признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом стала установка на его автомобиле передней и задней рамок госномеров с надписью, содержащей нецензурное выражение.

Как было установлено судом, уралец, передвигаясь по улицам, демонстрировал этот текст другим участникам дорожного движения и пешеходам. Сам автолюбитель вину признал, раскаялся и заявил, что не хотел никого оскорбить и якобы не знал о правовых последствиях.

Суд назначил ему штраф в 500 рублей. Как пояснили в инстанции, такое решение принято с учетом смягчающих обстоятельств. Что это за обстоятельства, там не уточнили.

Напомним, этой зимой в Екатеринбурге местная блогерша лишилась водительских прав из-за магнитных номеров. А в прошлом году на Урале полицейские задержали студента, ездившего на автомобиле с номерами ВОР. Оказалось, что он купил их на маркетплейсе.