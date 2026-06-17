Нытвенские депутаты повысили туристический налог

Депутаты думы Нытвенского округа приняли решение увеличить в 2027 году туристический налог с 1% до 2%, а начиная с 2028 года — до 3%, сообщает Telegram-канал "На местах".

Кроме того, было принято решение отменить льготу по освобождению от уплаты турналога лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания в Нытвенском округе.

Напомним, решение о введении турналога на территории Нытвенского округа местная дума приняла в октябре прошлого года. Налог взымается с компаний и физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, представляющих места для временного проживания в гостиницах и отелях.