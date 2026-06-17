В Челябинске отложен процесс о взыскании более 1 млрд с подрядчика ремонта трассы М5 "Урал"

В Челябинске отложено рассмотрение иска о взыскании 1 млрд руб. с подрядчика ремонта трассы М5 "Урал".

Заявление подало ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" федерального дорожного агентства". Ответчик – АО по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов.

Речь в документе идёт о взыскании переплаты за отсутствующие траты по госконтракту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"" (838 млн руб.) и процентов за использование 26 апреля 2022 – 18 апреля 2025 гг. чужих денег (210 млн руб.). Назначена судебная экспертиза (срок – до 31 июля). Производство по заявлению приостановлено до её окончания. Заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства состоится в 12.05 5 августа, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.