Кому платят больше всех: рейтинг самых прибыльных профессий начала лета

Сервис "Работа.ру" изучил рынок вакансий и составил рейтинг самых прибыльных профессий начала лета. Первое место заняли главные юрисконсульты с доходом в 407 тысяч рублей. Сразу за ними идут директора по маркетингу и продажам, которым работодатели предлагают 379 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают менеджеры проектов в складской логистике - их средний заработок составляет 355 тысяч рублей, пишет "Ъ".

В топ-5 также попали брокеры по недвижимости с зарплатой 325 тысяч рублей и вице-президенты по администрированию, которые получают около 323 тысяч рублей. Высокие зарплаты предлагают и в других отраслях. В IT-сфере больше всех зарабатывают Java-разработчики, в маркетинге компании активно ищут бренд-менеджеров, а в финансах - бухгалтеров-аналитиков и специалистов по внешнеэкономической деятельности. Работодатели готовы платить такие суммы опытным профессионалам, которые решают сложные задачи бизнеса.

Ранее сообщалось, что Российские компании начали чаще нанимать пенсионеров, чтобы справиться с острым дефицитом кадров. Опрос SuperJob показал, что 37% работодателей рассматривают пожилых людей наравне с остальными кандидатами, а еще 36% берут их на конкретные позиции, такие как инженеры, врачи, водители и квалифицированные рабочие.