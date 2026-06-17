Болгария выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла

МИД Болгарии подтвердил, что страна не поддерживает ряд готовящихся санкций против России, в частности, в энергетике.

Также возражения Софии связаны с намерением ЕС включить в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает ТАСС.

Ранее о том, что Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ, сообщило издание Politico со ссылкой на двух дипломатов.

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал Европу одуматься насчет Украины и в самое короткое время пересмотреть свою стратегию в отношении конфликта, который она ведет против России. Ранее он не поддерживал санкции против РФ.