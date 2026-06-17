Студентов всех транспортных вузов научат управлять дронами

С 1 сентября 2026 года российские транспортные вузы введут в программу обязательный базовый курс по беспилотным системам. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин во время выступления в Совете Федерации, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что сегодня подготовка кадров для новой реальности стала одной из главных задач министерства. Отрасли нужны специалисты, которые умеют работать с современными технологиями и автоматизированным транспортом.

Основной площадкой для перемен стал Российский университет транспорта. По указу президента вуз разрабатывает новую модель инженерного образования. Сейчас эксперты РУТ создают учебные программы по самым современным направлениям: искусственному интеллекту, цифровым технологиям и интеллектуальным транспортным системам. После завершения этой работы министерство внедрит новые стандарты обучения во все отраслевые вузы страны. Это позволит студентам по всей России осваивать профессии будущего.

Ранее Белгородские депутаты предложили Госдуме давать льготы при поступлении в вузы и колледжи выпускникам, которые получили ранения средней или тяжелой степени при обстрелах. Согласно законопроекту, такие абитуриенты смогут претендовать на места в рамках уже существующей 10%-й квоты.