Выборы в Госдуму пройдут в новых регионах, несмотря на военное положение - Памфилова

Центральная избирательная комиссия, Минобороны России и ФСБ считают возможным проведение выборов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение, заявила на заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.

Ранее Памфилова не исключила, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в Госдуму будет прерываться из-за отключений связи и мобильного интернета, а значит у избирателей будут проблемы с волеизъявлением. Но она призвала "не роптать" по этому поводу и стойко переносить лишения, поскольку на другой чаше весов – "спасенные жизни людей".

"Не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: как ты не смог зайти в интернет или спасённые жизни людей. Проблемы со связью, с интернетом будут в интересах обеспечения безопасности. Но в таких условиях мы тоже научились проводить, в том числе, дистанционное электронное голосование. Оно будет. И мы предусмотрели дополнительные точки Wi-Fi и так далее", - заявила Памфилова. Она не пояснила, как точки Wi-Fi будут работать в районах, где вообще нет широкополосного проводного интернета.