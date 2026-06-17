Apple и Google удалили Telegram из магазинов приложений в Индии

Apple и Google удалили Telegram из своих магазинов приложений в Индии из-за решения властей временно заблокировать мессенджер.

Министерство информационных технологий Индии сообщило о блокировке Telegram до 22 июня – на время сдачи вступительных экзаменов в медицинские образовательные учреждения – власти боятся утечек и использования мессенджера для списывания.

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал решение индийских властей. Он написал: "Это наказывает 150 миллионов обычных пользователей Telegram в Индии — а не инсайдеров, которые слили экзаменационные материалы. И запрет ничего не остановил. Утечки просто перешли в другие приложения. Мы многое сделали, чтобы помочь решить проблему — даже несмотря на то, что её источником не является Telegram. За последние несколько недель мы удалили сотни каналов, распространяющих утечку экзаменационных материалов и связанных с этим мошенничеств в Индии".