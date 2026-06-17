В Гремячинске по центру города гуляет медведь

В Гремячинске жители сообщают о появлении в городе медведя. По сообщениям очевидцев, косолапого заметили рядом с Домом детского творчества, а также на улице Ленина, передает корреспондент Накануне.RU.

Прохожим, столкнувшимся с медведем, пришлось спасаться бегством.

В администрации Губахинского муниципального округа сообщили, что уведомили все профильные службы и природоохранные ведомства о необходимости принятия срочных мер. В настоящее время специалисты разрабатывают план действий, направленный на безопасное отпугивание медведя от жилых зон и возвращение его в естественную среду обитания.

Жителей города просят соблюдать крайнюю осторожность: держаться подальше от лесов и окраин населенных пунктов, закрывать двери и окна домов, не оставлять на улице пищевые отходы и мусор. При встрече с медведем не приближаться к нему, не пытаться кормить или сфотографировать, а сообщить о нахождении зверя по номеру 112.