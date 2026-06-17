МИД Белоруссии потребовал от Киева объяснений после удара ВСУ по автобусу с детьми

МИД Белоруссии требует от Украины объяснений в связи с атакой на автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области.

"Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", - говорится в заявлении на сайте министерства.

СК двух стран возбудили уголовные дела о теракте. Следователи из Белоруссии приедут в Россию для совместной работы.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на трассе А240 в Брянской области БПЛА нанес удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. В транспортном средстве, следовавшем из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых.

В результате удара погибла женщина. Семь человек получили осколочные ранения, включая пятерых детей, состояние одного из них тяжелое.