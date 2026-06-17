17 Июня 2026
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Фото: Валерий Звонарёв

В Челябинске открылся центр притяжения райдеров – скейт-парк "РМК Экстрим"

В Челябинске открылся скейт-парк "РМК Экстрим" – экстремальный проект Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, центр притяжения райдеров Челябинска теперь находится на улице Каслинской возле торгового центра. Экстремальный парк площадью 1224 квадратных метра уже открыт для посещения.

Открытие скейт-парка "РМК Экстрим" в Челябинске(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

В скейт-парке представлены трюковые фигуры новейшего формата, которые появились недавно после изменения мировых стандартов экстремального спорта. Скейт-парк "РМК Экстрим" – один из немногих в России, который соответствует этим обновленным международным требованиям. Фигуры и конструкции занимают 600 квадратных метров от площади всего парка.

Открытие скейт-парка "РМК Экстрим" в Челябинске(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

Конструкцию привезли из Екатеринбурга – именно на ней в прошлом году прошло первенство России по BMX-фристайлу и чемпионат России по самокату в спортивном квартале "Архангел Михаил". В парке уже успели покататься топовые спортсмены России и мира.

Парк состоит из зоны "Улица", имитирующей катание в городском рельефе, и зоны "Парк" для амплитудных прыжков. Самые высокие фигуры скейт-парка – step up (степ-ап) и spine (спайн). Они предназначены для техничного катания и позволяют отрабатывать различные трюки.

Открытие скейт-парка "РМК Экстрим" в Челябинске(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

Установлена линия quarters (квотеры), это фигуры для набора необходимой скорости. Линия funboxes (фанбоксы) позволит райдерам учиться новым трюкам поэтапно. Так благодаря разнообразию фигур каждый спортсмен сможет постепенно наращивать сложность элементов, начиная с базы и заканчивая продвинутыми комбинациями.

Открытие скейт-парка "РМК Экстрим" в Челябинске(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

Под скейт-парк уложили свежий асфальт с защитным противоударным покрытием, которое обеспечит оптимальный накат и высокий уровень безопасности для спортсменов. Чтобы сделать процесс катания комфортным и безопасным, на площадке работает инструктор. Локация в центре Челябинска удобна тем, что ребята из разных районов города смогут приезжать и оттачивать свои навыки на тренировках.

Открытие скейт-парка "РМК Экстрим" в Челябинске(2026)|Фото: Валерий Звонарёв

Напомним, первые скейт-парки "РМК Экстрим" были построены Русской медной компанией в Екатеринбурге и Челябинске в 2022 году. Площадки оборудованы самыми современными конструкциями и доступны для всех желающих в течение сезона.

Теги: скейт-парк, райдеры, РМК Экстрим, Челябинск


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