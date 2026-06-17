В Свердловской области планируют отменить противопожарный режим

Решение об отмене противопожарного режима на территории Свердловской области планируют принять уже 18 июня. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Денис Паслер.

"В Свердловской области на сегодняшний день обстановка достаточно спокойная. Обильные осадки снизили риск возникновения пожаров на Среднем Урале. Поэтому завтра на заседании правительства Свердловской области планируем принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации", - написал глава региона.

Он добавил, что даже после отмены контроль над пожарной ситуацией сохранится на прежнем уровне. Четырехуровневая система мониторинга будет непрерывно наблюдать за обстановкой со спутников, будет осуществляться авиационный и наземный контроль, а за лесами продолжат следить 117 камер видеонаблюдения.

"Специалисты Уральской авиабазы оперативно выявляют очаги возгорания, а диспетчерская служба в случае необходимости обеспечивает координацию действий наземных и авиационных подразделений при их тушении", - отметил Паслер.