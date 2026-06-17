Над Москвой и центральными регионами запретят полеты легких самолетов и вертолетов

Над Москвой, Подмосковьем и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями с 20 июня будут запрещены полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 км, сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения (до особого уведомления) вводятся по представлению Минобороны России.

Ограничения не затронут государственную и экспериментальную авиацию, а также регулярные и чартерные рейсы.

Легкое воздушное судно — это аппарат с максимальной взлетной массой менее 5700 кг (для вертолётов — менее 3100 кг). Сверхлёгкое воздушное судно имеет максимальную взлётную массу не более 495 кг без учёта массы авиационных средств спасания.