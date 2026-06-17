Средние баллы ЕГЭ по русскому, литературе и истории немного подросли

Средние баллы по русскому языку и литературе в этом году немного подросли. Их озвучили на специальной пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ.

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (заданий) ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что если в прошлом году средний балл по русскому был 60,68, то в этом году - 63,06. По литературе средний балл вырос с 61,87 до 63,49. Как заявил глава комиссии по литературе Сергей Зинин, выпускники продемонстрировали хорошее владение навыками анализа интерпретации художественного текста, уверенного владения текстом-рассуждением, а также хорошие знания по терминологии предмета. Это его очень радует.

По истории средний балл увеличился с 55,8 до 57,85. Выпускники хорошо выполнили задания, связанные с Великой отечественной войной.

Как описал итоги пресс-конференции член-корреспондент РАН, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев, "всё растёт, всё хорошеет".

При этом около 60% баллов по нелинейной шкале пересчета, когда за более простые задания дают больше итоговых баллов, чем за более сложные, означает, что выпускники в среднем по-прежнему не выполняют и половины заданий. Но власти считают такие результаты высокими, потому что для поступления в вуз хватит еще меньше - около 40 итоговых баллов из 100, или около трети выполненных заданий, что всегда оценивалось "неудовлетворительно".