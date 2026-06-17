Сенатор предложил запретить вейпы по всей России, а не отдавать решение вопроса регионам

Сенатор Андрей Клишас раскритиковал положения закона о запрете вейпов, который сегодня одобрил Совет Федерации, а ранее – Госдума. По мнению главы комитета СФ по конституционному законодательству, федеральный парламент должен взять на себя ответственность и запретить вейпы на всегда и по всей стране, а не отдавать этот вопрос на откуп регионам.

Напомним, закон предоставляет регионам РФ право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Все запреты вводятся в виде эксперимента – на пять лет. Законопроект критиковали представители бизнеса, утверждая, что он создает неравные условия в едином экономическом пространстве.

"Готов согласиться с Государственной Думой, что вейпы и сигареты вещь вредная, как, впрочем, и иная продукция с содержанием никотина. С большим уважением воспринял позицию депутатов, что закон в первую очередь направлен на защиту интересов детей, желание оградить их от продукции подобного рода (закон подробно регулирует многие вопросы связанные с порядком продажи данной продукции и в этой части очень хорошо проработан). Уверен, что в осеннюю сессию вновь избранной Государственной Думе нужно будет рассмотреть вопрос и об ответственности за незаконную продажу вейпов", - пишет Клишас в своем Telegram-канале.

"Только вот защищать интересы детей нужно на всей территории Страны равным образом, не отдавая этот вопрос на усмотрение регионов с 1 марта 2027 года (ст.5 принятого и одобренного Советом Федерации федерального закона N10224775-8 ) почему-то на срок 5 лет. В случае принятия нормы, обязательной для всех субъектов Федерации, были бы наилучшим образом соблюдены положения Конституции, в частности ст. 8, ст 71 ж), з) и обеспечено согласование положений об обеспечении единства экономического пространства Российской Федерации и защита семьи, материнства и детства", - добавил сенатор.