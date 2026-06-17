Трамп: Ормузский пролив будет полностью открыт в ближайшие день-два

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства в ближайшие дни.

"Он уже частично открыт. Он откроется полностью в ближайшие день или два", - цитирует Трампа ТАСС.

14 июня президент США объявил о заключении сделки с Ираном. Американский лидер "дал разрешение" на возобновление судоходства по Ормузскому проливу и снял морскую блокаду со стороны США. Церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.