В ХМАО сотрудник Авиалесоохраны спас из пожара инвалида
В Советском сотрудник Авиалесоохраны спас из пожара неходячего инвалида, сообщает телеканал "Первый Советский".
Сотрудник Авиалесоохраны Сергей Шабалин спас человека, заметив пожар в жилом доме, в районном центре на улице Калинина. Горела комната на четвертом этаже многоквартирного дома. Он помог выбраться из горящего здания молодому человеку с инвалидностью.
Сергей Шабалин работает инструктором парашютно-пожарной группы Советского авиаотделения и борется с лесными пожарами.
"Увидел молодого человека, стоящего на балконе, решил помочь. Сказал ему, чтобы шел за мной. Выяснил, что он не ходячий", - рассказал телевизионщикам герой.
По данным МЧС, площадь пожара составила четыре "квадрата". Причины выясняются.