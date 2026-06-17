В ХМАО сотрудник Авиалесоохраны спас из пожара инвалида

В Советском сотрудник Авиалесоохраны спас из пожара неходячего инвалида, сообщает телеканал "Первый Советский".

Сотрудник Авиалесоохраны Сергей Шабалин спас человека, заметив пожар в жилом доме, в районном центре на улице Калинина. Горела комната на четвертом этаже многоквартирного дома. Он помог выбраться из горящего здания молодому человеку с инвалидностью.



Сергей Шабалин работает инструктором парашютно-пожарной группы Советского авиаотделения и борется с лесными пожарами.

"Увидел молодого человека, стоящего на балконе, решил помочь. Сказал ему, чтобы шел за мной. Выяснил, что он не ходячий", - рассказал телевизионщикам герой.

По данным МЧС, площадь пожара составила четыре "квадрата". Причины выясняются.