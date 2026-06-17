В Губахе раскрыто убийство, совершенное 36 лет назад

В Губахе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц 36 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 19 ноября 1989 года в поселке Шахтный города Губахи обвиняемый вместе с соучастником потребовал от потерпевшего продать алкоголь по цене ниже установленной. Получив отказ, злоумышленники нанесли мужчине ножевые ранения, от которых он скончался.

На первоначальном этапе преступление раскрыть не удалось. Однако спустя 36 лет следователям-криминалистам СКР и оперативным сотрудникам краевого главка МВД удалось установить личности фигурантов. Обвиняемый 1955 года рождения задержан. Уголовное дело в отношении второго соучастника расследуется в отдельном производстве.