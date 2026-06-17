В Казани таксист получил четыре года колонии за массовый наезд на людей

Казанский суд отправил в колонию-поселение таксиста, который сбил толпу людей на остановке. Мужчина проведет в заключении четыре года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Авария произошла 10 марта 2025 года: водитель на скорости влетел в людей, которые в этот момент выходили из автобуса. В результате удара 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

Экспертиза выяснила, что в момент столкновения таксист находился под действием наркотиков и был без сознания. Также следователи установили, что мужчина уже нарушал закон раньше. Автоинспекторы уже лишали его прав за вождение в нетрезвом виде, но это не остановило его от новой поездки в неадекватном состоянии, которая привела к трагедии. Теперь виновник понесет реальное наказание за содеянное.