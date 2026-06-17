ВС РФ уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане

Российские военные ударом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили переправу через реку Северский Донец в Красном Лимане, которая служила последней артерией снабжения ВСУ в городе, сообщило Министерство обороны РФ.

Переправа через реку была в районе поселка Маяки. Он расположен примерно в 8 км к северу от Славянска. Также в городе уничтожено до 20 боевиков, пикап, 155-мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов. В целом подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием, говорится в сводке российского ведомства.

По данным видеозаписей в сети, наши военные вышли к железной дороге. Так как она проходит только с одной стороны от города, то не исключено, что боевики ВСУ вытеснены из большей его части.

О начале боев за Красный Лиман сообщалось еще в ноябре 2025 года, когда была официально освобождена примыкающая к нему Масляковка. Город представляет собой мощную крепость, имеющую важное значение. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что без освобождения Красного Лимана начать операцию по освобождению Славянска практически невозможно.

Красный Лиман был освобожден российской армией в конце мая 2022 года, но 1 октября того же года был оставлен. Военкоры и эксперты считают, что освобождение города уже не за горами.