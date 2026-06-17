НСПК предлагает способ побыстрее вывести из оборота карты Visa и Mastercard

НСПК предлагает обнулить ставки межбанковского вознаграждения по операциям карт платежных систем Visa и Mastercard. Таким образом они быстрее будут выводиться из оборота, считают в Национальной системе платежных карт.

Участники рынка считают, что устанавливать нормативные сроки прекращения работы таких карт в России не стоит, но НСПК предлагает снизить ставку вознаграждения по операциям до 1% в 2027 году и до 0% в 2028 году, передает Forbes.

В НСПК говорят, что продолжают поддерживать использование карт Visa и Mastercard в России, что требует значительных затрат.

По данным оператора, в начале 2026 года доля карт "Мир" в объеме карточных операций превысила 75%.