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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге "Пятерочка" заплатит 606 тысяч рублей за своего сотрудника, напавшего на пенсионера

Свердловский областной суд обязал ООО "Агроторг" - работодателя сотрудника магазина "Пятерочки" выплатить 606 тыс. рублей пенсионеру, пострадавшему от его рук. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в магазине на ул. Репина, когда покупатели пожаловались сотруднику на мужчину на входе, который просит милостыню. Сотрудник попросил пенсионера покинуть магазин, после чего тот сразу ушел. Однако, работнику этого оказалось недостаточно - он сам вышел из магазина, догнал пенсионера и толкнул его на землю. Мужчина получил тяжелый перелом ноги, его госпитализировали и направили на операцию.

Из-за осложнений в виде неправильного сращения перелома, мужчина до сих пор вынужден передвигаться с использованием подручных средств и нуждается в постоянном уходе.

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга был подан гражданский иск в интересах пострадавшего. Ответчиком по делу выступил работодатель сотрудника, с которого и взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей, а также 6 тыс. рублей ущерба.

Представители ответчика обжаловали решение, настаивая на снижении компенсации, упирая на то, что ответственность должен нести именно сотрудник, толкнувший пенсионера, а также на ненадлежащее оказание медицинской помощи, что, по версии стороны, и привело к ухудшению состояния пострадавшего.

Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, отклонил эти доводы. Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что конфликтная ситуация возникла в помещении магазина, а работник, делая замечание пенсионеру, действовал именно как сотрудник торговой точки в процессе обычной трудовой деятельности, реагируя на жалобы покупателей.

"Ложно понятые работником интересы его службы также относятся к сфере ответственности работодателя. Действия работника, направленные на то, чтобы мужчина не находился ни в магазине, ни рядом с ним, связаны с исполнением сотрудником своей работы под контролем работодателя", - отметили в суде апелляционной инстанции.

Суд также указал, что поведение пострадавшего не являлось провокационным: он выполнил требование сотрудника и покинул магазин до того, как работник магазина его догнал и применил силу.

Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.

Теги: Екатеринбург, Пятерочка, сотрудник, нападение, суд, компенсация


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