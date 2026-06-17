Семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы

Семь пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы, в том числе пять детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести, пишет РИА Новости.

Всего в атакованном ВСУ автобусе было 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов, которые ехали на отдых в Геленджик из Гомеля, сообщили в СК РФ. В результате инцидента погибла женщина, выполнявшая функции сопровождающей. Возбуждено уголовное дело о теракте.